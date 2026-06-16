Алтай представил на форуме «Путешествуй!» ключевые инвестпроекты в туризме

Алтайский край презентовал результаты реализации инвестиционных проектов в сфере туризма на международном форуме «Путешествуй!» в Москве. Мероприятие прошло 10−14 июня в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в краевом управлении по развитию туризма и курортной деятельности.
Доклад о государственной поддержке как факторе развития туризма в Алтайском крае представил начальник управления Александр Барышников. Он отметил, что благодаря программе льготного кредитования 16 инвестиционных проектов региона привлекли более 50 млрд рублей. С учетом частных вложений общий объем финансирования достиг 77 млрд рублей. Основные инициативы реализуются на трех ключевых площадках: «Белокуриха Горная», «Бирюзовая Катунь» и «Сибирская монета».
Первый реализованный в регионе проект по программе льготного кредитования — многофункциональный комплекс «Алтай Рестарт» категории «пять звезд» на туристской территории «Белокуриха Горная». Еще одним крупным проектом в курортной зоне станет строительство пятизвездочного санатория на 220 номеров.
В особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь» шести резидентам одобрены льготные кредиты на сумму более 33 млрд рублей. Крупнейший проект — создание всесезонного курорта с гостиницами на 730 номеров и канатной дорогой. В игорной зоне «Сибирская монета» по программе льготного кредитования завершено строительство гостиницы на 78 номеров, также ведется строительство еще одной на 100 номеров и современного горнолыжного комплекса с четырьмя трассами и канатно-кресельной дорогой.
Подводя итог, Александр Барышников подчеркнул, что система государственной поддержки позволяет бизнесу реализовывать масштабные проекты, создавать современную инфраструктуру и повышать туристическую привлекательность Алтайского края как для российских, так и для зарубежных гостей.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.