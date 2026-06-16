Алтай представил на форуме «Путешествуй!» ключевые инвестпроекты в туризме

В особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь» шести резидентам одобрены льготные кредиты на сумму более 33 млрд рублей. Крупнейший проект — создание всесезонного курорта с гостиницами на 730 номеров и канатной дорогой. В игорной зоне «Сибирская монета» по программе льготного кредитования завершено строительство гостиницы на 78 номеров, также ведется строительство еще одной на 100 номеров и современного горнолыжного комплекса с четырьмя трассами и канатно-кресельной дорогой.