Ольга Гусева: У Нижегородской области 19 побратимов в странах БРИКС

Нижегородская область поддерживает обширные международные связи: из 85 побратимских отношений 19 установлены с муниципалитетами стран БРИКС, заявила министр международных и межрегиональных связей области Ольга Гусева. По её словам, это отражает активное сотрудничество на уровне городов и районов с участниками межгосударственного объединения.
Особенный импульс взаимодействию дал год председательства России в БРИКС (2024): Нижний Новгород стал одной из федеральных площадок для ключевых мероприятий. Регион принял шесть важных событий, среди которых встречи министров иностранных дел, экологии и промышленности, Форум породнённых городов и муниципалитетов БРИКС, научно‑практический форум по финансовому мониторингу и заседание рабочей группы по информационно‑коммуникационным технологиям.
Нижегородская область стала первым российским регионом, где по инициативе губернатора Глеба Никитина была принята комплексная программа сотрудничества со странами БРИКС. В прошлом году утверждена вторая программа на 2025−2027 годы, которая включает свыше 110 мероприятий в сферах промышленности, образования, сельского хозяйства, культуры и спорта. По мнению министра, реализация этих планов откроет новые возможности для развития региона и принесёт конкретные результаты жителям области.
Особенно активно развивается образование: в 2025—2026 учебном году в нижегородских вузах училось более 1 400 студентов из стран БРИКС — около 20% от общего числа иностранных студентов региона (всего около 7 тысяч). Регион также продвигает образовательные инициативы за рубежом: НГЛУ имени Добролюбова открыл Центр русского языка в Аддис‑Абебе, а НГПУ имени Козьмы Минина создал Центр открытого образования на базе университета Чаудхари Чаран Сингха в индийском Мееруте.
Культурное сотрудничество остаётся значимым направлением: примером служат гастроли нижегородского симфонического оркестра в Китае, фестивали бразильского кино в Нижнем Новгороде и празднования Китайского Нового года.