Ольга Гусева: У Нижегородской области 19 побратимов в странах БРИКС

Особенно активно развивается образование: в 2025—2026 учебном году в нижегородских вузах училось более 1 400 студентов из стран БРИКС — около 20% от общего числа иностранных студентов региона (всего около 7 тысяч). Регион также продвигает образовательные инициативы за рубежом: НГЛУ имени Добролюбова открыл Центр русского языка в Аддис‑Абебе, а НГПУ имени Козьмы Минина создал Центр открытого образования на базе университета Чаудхари Чаран Сингха в индийском Мееруте.