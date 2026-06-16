Владельцу тамбовского «Завком-инжиниринга» заменили условный срок на реальный

В апреле по статьям о мошенничестве и незаконных валютных операциях был осужден бывший директор по внешнеэкономической деятельности ООО «Завком-Инжиниринг» Максим Ткачев. За соучастие в преступлении с ущербом на 31,7 млн руб. его приговорили к 2,6 года колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб.