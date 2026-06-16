В Пионерском мужчина замахнулся на полицейского, который приехал утихомирить бытовую драму

Инцидент произошёл 5 февраля. Полицейским сообщили, что из одной из квартир слышна ссора мужчины с сожительницей. Когда наряд прибыл на место, житель области отказался выполнять требования, мешал проверке и в какой-то момент пригрозил ударить одного из сотрудников по голове.