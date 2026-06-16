Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом прокуратура помогла учителю музыки оспорить сокращение

В Палласовском районе Волгоградской области прокуратура вынуждена была вмешаться в кадровые вопросы местной музыкальной.

В Палласовском районе Волгоградской области прокуратура вынуждена была вмешаться в кадровые вопросы местной музыкальной школы. Руководитель учреждения решила оптимизировать количество работников, сократив педагога с 32-летним стажем.

— Вопрос определения работников, обладающих преимущественным правом на продолжение трудовой деятельности и не подлежащих увольнению при сокращении численности работников организации, рассмотрен без учета таких критериев, как производительность труда и квалификация (ст. 179 ТК РФ). При этом за 32 года трудовой деятельности педагог при существенной нагрузке не имела каких-либо нареканий, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отметим, по информации прокуратуры, выявленные нарушения действительно ущемляли права педагога. Надзорное ведомство внесло в адрес руководителя учреждения представление с требованием восстановить женщину. Сейчас она уже вернулась к работе и получила компенсационные выплаты.

Фото сгенерировано ИИ: Kandinsky.