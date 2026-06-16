Под Волгоградом прокуратура помогла учителю музыки оспорить сокращение

— Вопрос определения работников, обладающих преимущественным правом на продолжение трудовой деятельности и не подлежащих увольнению при сокращении численности работников организации, рассмотрен без учета таких критериев, как производительность труда и квалификация (ст. 179 ТК РФ). При этом за 32 года трудовой деятельности педагог при существенной нагрузке не имела каких-либо нареканий, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.