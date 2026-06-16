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Москвичи смогут наблюдать уникальное «астрономическое трио»

Москвичи смогут наблюдать уникальное «астрономическое трио».

Москвичи смогут наблюдать уникальное «астрономическое трио».

Вечером 17 июня жители столицы смогут увидеть интересное небесное событие. Сразу после захода Солнца в западной части неба окажутся рядом тонкий серп Луны, Венера и Юпитер. При ясной погоде наблюдать это «астрономическое трио» можно будет невооруженным глазом.

При этом солнечная активность в ближайшее время может снизиться практически до нуля. Единственная действующая группа пятен на поверхности звезды постепенно угасает, в связи с чем Солнце переходит в спокойный режим.

Геомагнитная обстановка на Земле в течение ближайших 30 дней останется стабильной. Прогноз не предполагает магнитных бурь, что особенно благоприятно для метеочувствительных людей и работы технических систем.

Кроме того, астрономы зафиксировали на Солнце крупные выбросы плазмы. В случае их отделения ученые смогут получить уникальные изображения, при этом подобные процессы не представляют угрозы для Земли и ее инфраструктуры.