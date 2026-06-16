Москвичи смогут наблюдать уникальное «астрономическое трио».
Вечером 17 июня жители столицы смогут увидеть интересное небесное событие. Сразу после захода Солнца в западной части неба окажутся рядом тонкий серп Луны, Венера и Юпитер. При ясной погоде наблюдать это «астрономическое трио» можно будет невооруженным глазом.
При этом солнечная активность в ближайшее время может снизиться практически до нуля. Единственная действующая группа пятен на поверхности звезды постепенно угасает, в связи с чем Солнце переходит в спокойный режим.
Геомагнитная обстановка на Земле в течение ближайших 30 дней останется стабильной. Прогноз не предполагает магнитных бурь, что особенно благоприятно для метеочувствительных людей и работы технических систем.
Кроме того, астрономы зафиксировали на Солнце крупные выбросы плазмы. В случае их отделения ученые смогут получить уникальные изображения, при этом подобные процессы не представляют угрозы для Земли и ее инфраструктуры.