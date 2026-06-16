В Красноярске появятся пять новых библиотек

В администрации отметили, что потребность в социальных объектах определяют на межведомственных штабах. В них участвуют департамент градостроительства, управление архитектуры, департамент социального развития, управление образования и другие профильные подразделения. Такой подход позволяет заранее предусматривать в районах будущей застройки школы, детские сады, библиотеки и другие необходимые объекты.