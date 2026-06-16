В Красноярске появятся пять новых библиотек

В Красноярске на территориях комплексного развития построят пять библиотек. Об этом сообщили в администрации города.
Три библиотеки появятся в микрорайоне Плодово-Ягодном, еще одну разместят на улице Калинина и одну на улице Партизана Железняка. Общая площадь новых пространств составит более 3 тыс. кв. м. Горожане смогут читать там книги, посещать культурные мероприятия и проводить досуг.
Библиотеки разместят в помещениях жилых комплексов. Их создадут застройщики в рамках социальных обязательств. Еще одну библиотеку планируют предусмотреть на территории улицы Шахтеров. Там также заключен договор о комплексном развитии.
В администрации отметили, что потребность в социальных объектах определяют на межведомственных штабах. В них участвуют департамент градостроительства, управление архитектуры, департамент социального развития, управление образования и другие профильные подразделения. Такой подход позволяет заранее предусматривать в районах будущей застройки школы, детские сады, библиотеки и другие необходимые объекты.