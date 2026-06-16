Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске появятся пять новых библиотек

В Красноярске на территориях комплексного развития построят пять библиотек.

В Красноярске на территориях комплексного развития построят пять библиотек. Об этом сообщили в администрации города.

Три библиотеки появятся в микрорайоне Плодово-Ягодном, еще одну разместят на улице Калинина и одну на улице Партизана Железняка. Общая площадь новых пространств составит более 3 тыс. кв. м. Горожане смогут читать там книги, посещать культурные мероприятия и проводить досуг.

Библиотеки разместят в помещениях жилых комплексов. Их создадут застройщики в рамках социальных обязательств. Еще одну библиотеку планируют предусмотреть на территории улицы Шахтеров. Там также заключен договор о комплексном развитии.

В администрации отметили, что потребность в социальных объектах определяют на межведомственных штабах. В них участвуют департамент градостроительства, управление архитектуры, департамент социального развития, управление образования и другие профильные подразделения. Такой подход позволяет заранее предусматривать в районах будущей застройки школы, детские сады, библиотеки и другие необходимые объекты.