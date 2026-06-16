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В Керчи закрыли Мелек-Чесменский курган

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости Крым. В Керчи до начала июля закрыли для посещения Мелек-Чесменский курган. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Крымского музея-заповедника.

Источник: Соцсети

«В период с 16 июня по 7 июля 2026 года Мелек‑Чесменский курган временно закрыт для посещения», — говорится в сообщении, опубликованном на платформе МАКС.

О причинах такого решения не сообщается.

Мелек-Чесменский курган — погребальное сооружение IV века до нашей эры. Он находится в центральной части города-героя.

Среди множества исследованных боспорских уступчатых склепов Мелек-Чесменский вошел в историю как самый совершенный в техническом и художественном отношении. Свое название курган получил от татарского названия протекающей рядом речки Мелек-Чесме. Реконструкция объекта была проведена в 1994 году, говорится на официальном сайте учреждения.

Ранее гид по полуострову Иван Коваленко рассказывал РИА Новости Крым, что в последнее время крымские экскурсоводы отмечают стойкий интерес гостей полуострова к познавательным и интеллектуальным экскурсиям.

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