В Керчи закрыли Мелек-Чесменский курган

«В период с 16 июня по 7 июля 2026 года Мелек‑Чесменский курган временно закрыт для посещения», — говорится в сообщении, опубликованном на платформе МАКС.
О причинах такого решения не сообщается.
Мелек-Чесменский курган — погребальное сооружение IV века до нашей эры. Он находится в центральной части города-героя.
Среди множества исследованных боспорских уступчатых склепов Мелек-Чесменский вошел в историю как самый совершенный в техническом и художественном отношении. Свое название курган получил от татарского названия протекающей рядом речки Мелек-Чесме. Реконструкция объекта была проведена в 1994 году, говорится на официальном сайте учреждения.
Ранее гид по полуострову Иван Коваленко рассказывал РИА Новости Крым, что в последнее время крымские экскурсоводы отмечают стойкий интерес гостей полуострова к познавательным и интеллектуальным экскурсиям.