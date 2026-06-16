На 99-м году жизни умер Почетный гражданин Воронежа Валентин Логунов

Свой боевой путь Валентин Владимирович начал в 1944 году на Дальнем Востоке. Он принимал активное участие в боях советско-японской войны и впоследствии получил звание подполковника. За мужество и храбрость, проявленные на фронте, ветеран был награжден медалью «За отвагу» и многими другими государственными наградами.