В Калужской области лидеры акции «БумБатл» посетили бумажное производство

«ПЗБМ — старейшее действующее предприятие целлюлозно-бумажной промышленности. В этом году предприятию исполнилось 308 лет. Мы показали ребятам полный цикл переработки макулатуры: от ее сбора до выпуска бумаги и бумажных пакетов. Проводить такие экскурсии для детей и молодежи очень важно, потому что именно в этом возрасте формируются экологические привычки», — отметила ведущий специалист по маркетингу и PR Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры Светлана Устимова.