В Калужской области лидеры акции «БумБатл» посетили бумажное производство

Победители шестого сезона Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» в Калужской области — школьники из поселка Ферзиково — 15 июня посетили Полотняно-Заводскую бумажную мануфактуру (ПЗБМ) и музей «Бузеон». Акция проводится по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Участники экскурсии увидели, как макулатура проходит полный производственный путь. Ребята посетили цеха по производству бумаги и бумажных пакетов, узел роспуска макулатуры, а также музей «Бузеон». В завершение мероприятия школьникам вручили памятные подарки — тетради, произведенные мануфактурой.
«ПЗБМ — старейшее действующее предприятие целлюлозно-бумажной промышленности. В этом году предприятию исполнилось 308 лет. Мы показали ребятам полный цикл переработки макулатуры: от ее сбора до выпуска бумаги и бумажных пакетов. Проводить такие экскурсии для детей и молодежи очень важно, потому что именно в этом возрасте формируются экологические привычки», — отметила ведущий специалист по маркетингу и PR Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры Светлана Устимова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.