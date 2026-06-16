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«Горячую линию» для нижегородских подростков и их родителей проведут 17 июня

В центре внимания — психологическая поддержка несовершеннолетних, их мам и пап.

Источник: Живем в Нижнем

17 июня в Нижнем Новгороде пройдет «горячая линия» по теме «Психологическая поддержка подростков и родителей». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Все желающие смогут задать вопросы экспертам по телефону 422−40−80. Специалисты департамента по социальной политике администрации Нижнего Новгорода будут на связи в среду с девяти утра до пяти часов вечера.

Напомним, 16 июня нижегородцы снова жаловались на проблемы с мобильным интернетом. Из-за перебоев со связью граждане не могли отслеживать свой транспорт на портале АСИП.