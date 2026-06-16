Онколог Пурцхванидзе раскрыла, правда ли рак груди чаще бывает у нерожавших

Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе рассказала NEWS.ru о том, что нерожавшие женщины могут быть подвержены повышенному риску развития рака молочной железы. Однако, по её словам, ключевыми факторами, способствующими развитию заболевания, являются генетическая предрасположенность и избыточный вес.
Врач подчеркнула, что существует множество мифов о раке молочной железы, и один из них — прямая связь между отсутствием родов и развитием заболевания. Действительно, исследования показывают, что риск развития рака молочной железы может быть несколько выше у женщин, которые не рожали или родили после 30−35 лет. Однако на первый план выходят другие факторы, такие как наследственность, наличие доброкачественных заболеваний молочной железы и избыточный вес.
Пурцхванидзе также отметила, что молочная железа является важным компонентом репродуктивной системы женщины. Ткани груди чувствительны к изменениям гормонального фона, так как их основная функция — подготовка к лактации.
Длительная цикличность гормональных изменений может стать одним из основных факторов риска. У небеременной женщины на протяжении десятилетий ежемесячно повторяются гормональные всплески, что создаёт повышенную нагрузку на ткани груди. Беременность и грудное вскармливание работают как естественный механизм защиты, временно приостанавливая стандартный менструальный цикл и связанные с ним колебания эстрогенов.
В период лактации преобладает гормон пролактин, который препятствует овуляции и менструальному циклу. Чем дольше продолжается грудное вскармливание, тем больше времени ткани груди остаются в состоянии «отдыха» от гормонального воздействия.
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