Онколог Пурцхванидзе раскрыла, правда ли рак груди чаще бывает у нерожавших

Врач подчеркнула, что существует множество мифов о раке молочной железы, и один из них — прямая связь между отсутствием родов и развитием заболевания. Действительно, исследования показывают, что риск развития рака молочной железы может быть несколько выше у женщин, которые не рожали или родили после 30−35 лет. Однако на первый план выходят другие факторы, такие как наследственность, наличие доброкачественных заболеваний молочной железы и избыточный вес.