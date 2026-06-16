Беглов: Черную речку очистят от мусора и ила к 2027 году

В Петербурге начался второй этап расчистки русла Черной речки. Работы идут на 600-метровом участке от Сердобольской улицы до Чернореченского моста. Полный цикл завершат в 2027 году — впервые за два десятилетия.
Со дна извлекают грунт с помощью земснарядов, в охранных зонах применяют бережную технологию размыва, чтобы не повредить инженерные сети. Зона работ ограждена боновыми заграждениями.
— Мы продолжаем системную работу по оздоровлению акваторий Петербурга. В этом году в программу уборки включили рекордное количество водных объектов — 369. На Черной речке, где работы проводятся впервые за 20 лет, закончить планируем в 2027 году, — сказал Александр Беглов.
Первый этап прошел в прошлом году: очистили 660 метров от Головинского моста до Сердобольской. Водолазы обследовали дно на взрывоопасные предметы, подняли крупногабаритный мусор, затем подключился природоохранный флот.
Губернатор добавил: в 2026 году также восстанавливают гидросистему Царского Села по федеральному проекту «Вода России». Опыт планируют масштабировать на Сестрорецкий Разлив и Дудергофские озера.