Беглов: Черную речку очистят от мусора и ила к 2027 году

— Мы продолжаем системную работу по оздоровлению акваторий Петербурга. В этом году в программу уборки включили рекордное количество водных объектов — 369. На Черной речке, где работы проводятся впервые за 20 лет, закончить планируем в 2027 году, — сказал Александр Беглов.