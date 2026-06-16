Ласточек пересчитают в Нижегородской области

В городах воронки гнездятся под крышами зданий, под автомобильными и пешеходными мостами. Гнёзда могут быть прямо под плитой перекрытия, в углах между балками. Увидеть эти птичек с белой грудкой и вилочкой на хвосте проще всего ранним утром с 5 до 8 утра, или вечером с 18 до 21 часа, когда ласточки активно кормят птенцов.