Ласточек пересчитают в Нижегородской области

В регионе запущена перепись городских ласточек, занесённых в Красную книгу Нижегородской области. Областной челлендж «Воронок: ищем городкую ласточку» проводит экологическая организация «Вьюница» в рамках проекта «Сокровища биоразнообразия Нижегородской области: ищем, изучаем, сохраняем» при поддержке фонда Президентских грантов совместно с Нижегородским отделением Союза охраны птиц России. Цель акции — понять, изменилась ли численность этого вида.
По словам руководителя проекта «Сокровища биоразнообразия Нижегородской области: ищем, изучаем, сохраняем» Надежды Киселевой, в ХХI веке колонии городской ласточки в Нижнем Новгороде и Арзамасе таяли на глазах орнитологов.
«Эта маленькая птичка, живущая рядом с человеком, была занесена в Красную книгу Нижегородской области, и нужно понять, какова её численность сейчас, — рассказала Надежда Киселёва. — Современная областная численность вида оценивается в 2−2,5 тысячи пар, но за прошедшие десятилетия в области ежегодно исчезало по 7% известных гнезд. Информация о каждом найденном гнезде воронка поможет уточнить распространение и численность вида, разработать меры охраны».
В городах воронки гнездятся под крышами зданий, под автомобильными и пешеходными мостами. Гнёзда могут быть прямо под плитой перекрытия, в углах между балками. Увидеть эти птичек с белой грудкой и вилочкой на хвосте проще всего ранним утром с 5 до 8 утра, или вечером с 18 до 21 часа, когда ласточки активно кормят птенцов.
В челлендже могут принять участие школьники, студенты, педагоги и все любители природы. Тем, кто увидит ласточку или ее гнездо, активисты предлагают сообщить об этом, заполнив онлайн-анкету на сайте ЭАНО «Вьюница». Акция продлится до 31 июля.
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