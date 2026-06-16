Пропавшие в Карелии сестры обнаружены живыми

В Карелии завершились поиски двух сестер в возрасте 7 и 12 лет, которые накануне вечером ушли из дома в неизвестном направлении. Дети найдены живыми, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Карелия.
«Несовершеннолетние найдены. В настоящий момент с ними проводятся необходимые проверочные мероприятия», — говорится в сообщении, опубликованном ведомством в мессенджере MAX.
В рамках начатой проверки следователи также устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят беседы с родителями и законными представителями девочек. По итогам всех проверочных действий будет принято процессуальное решение.