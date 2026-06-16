Пропавшие в Карелии сестры обнаружены живыми

В Карелии завершились поиски двух сестер в возрасте 7 и 12 лет, которые накануне вечером ушли из дома в неизвестном направлении. Дети найдены живыми, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Карелия.