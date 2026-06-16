Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавшие в Карелии сестры обнаружены живыми

Пресс-служба СУ СК по Карелии сообщила об обнаружении двух пропавших сестер 7 и 12 лет. Девочки найдены живыми, сейчас с ними проводятся необходимые проверочные мероприятия. В рамках разбирательства следователи выясняют причины ухода детей из дома и опрашивают их законных представителей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Sergei Gussev/СС0

В Карелии завершились поиски двух сестер в возрасте 7 и 12 лет, которые накануне вечером ушли из дома в неизвестном направлении. Дети найдены живыми, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Карелия.

«Несовершеннолетние найдены. В настоящий момент с ними проводятся необходимые проверочные мероприятия», — говорится в сообщении, опубликованном ведомством в мессенджере MAX.

В рамках начатой проверки следователи также устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят беседы с родителями и законными представителями девочек. По итогам всех проверочных действий будет принято процессуальное решение.

СК