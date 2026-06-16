Канада ввела санкции против командующего дроновыми войсками РФ

Ограничения затронули структуры, связанные с атомной энергетикой и финансами. В черный список включена компания «Росатом — Энергетические проекты» и ее генеральный директор Андрей Рождествин. Также под санкции попал командующий войсками беспилотных систем России Юрий Ваганов.
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Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.Читать дальше