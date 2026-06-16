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Канада ввела санкции против командующего дроновыми войсками РФ

Канада расширила санкционный список против России. В обновленный перечень попали семь человек, 34 компании, а также 120 судов и танкеров. Об этом сообщается на официальном сайте канадского правительства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ограничения затронули структуры, связанные с атомной энергетикой и финансами. В черный список включена компания «Росатом — Энергетические проекты» и ее генеральный директор Андрей Рождествин. Также под санкции попал командующий войсками беспилотных систем России Юрий Ваганов.

Ранее стало известно, что Совет Европейского союза в понедельник официально утвердил соглашение с Канадой. Документ открывает канадским компаниям и их продукции доступ к закупкам в рамках оборонной программы SAFE. Канада стала первой неевропейской страной, которая присоединилась к этой инициативе.

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