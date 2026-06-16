Метеорологи: Радоваться летней жаре в Калининградской области будем недолго

«Однако, к сожалению для многих, вынос прогретого воздуха с жаркой летней погодой может оказаться коротким: на графиках отчётливо видно очередное “падение” температуры до +20…+23°С в первой половине следующей недели, при этом не исключено и дальнейшее похолодание. Естественно, для точных прогнозов это слишком большой срок, но высока вероятность того, что радоваться летней жаре мы будем недолго, но она хотя бы выпадет на выходные», — рассказали эксперты.