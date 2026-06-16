Метеорологи: Радоваться летней жаре в Калининградской области будем недолго

После тридцатиградусной жары в Калининградскую область вернётся умеренная погода. Значительное потепление ожидается с 19 по 21 июня. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Плавное повышение дневного температурного фона в регионе начнётся уже со среды, 17 июня, — воздух прогреется до +20°С. В пятницу в регионе прогнозируют +25°С, а в субботу — до +30°С.
«Однако, к сожалению для многих, вынос прогретого воздуха с жаркой летней погодой может оказаться коротким: на графиках отчётливо видно очередное “падение” температуры до +20…+23°С в первой половине следующей недели, при этом не исключено и дальнейшее похолодание. Естественно, для точных прогнозов это слишком большой срок, но высока вероятность того, что радоваться летней жаре мы будем недолго, но она хотя бы выпадет на выходные», — рассказали эксперты.
Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.