Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Метеорологи: Радоваться летней жаре в Калининградской области будем недолго

После тридцатиградусного тепла в регион вернётся умеренная погода.

После тридцатиградусной жары в Калининградскую область вернётся умеренная погода. Значительное потепление ожидается с 19 по 21 июня. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Плавное повышение дневного температурного фона в регионе начнётся уже со среды, 17 июня, — воздух прогреется до +20°С. В пятницу в регионе прогнозируют +25°С, а в субботу — до +30°С.

«Однако, к сожалению для многих, вынос прогретого воздуха с жаркой летней погодой может оказаться коротким: на графиках отчётливо видно очередное “падение” температуры до +20…+23°С в первой половине следующей недели, при этом не исключено и дальнейшее похолодание. Естественно, для точных прогнозов это слишком большой срок, но высока вероятность того, что радоваться летней жаре мы будем недолго, но она хотя бы выпадет на выходные», — рассказали эксперты.

Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше