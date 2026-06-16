Росимущество продает пять бомбоубежищ в Волгограде

Площадь земельных участков и варьируется от 363 до 799 квадратных метров, расположенных на них подземных помещений — от 242 до 671. Все убежища внутри находятся в плачевном состоянии, а снаружи больше похожи на сараи или избушки. Ни одно из них не может в таком виде служить укрытием, для каких еще целей их можно использовать — большой вопрос.