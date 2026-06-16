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Росимущество продает пять бомбоубежищ в Волгограде

Четыре из них расположены в Кировском районе, одно в Красноармейском.

Источник: Комсомольская правда

Территориальное управление Росимущества по Волгоградской области выставило на продажу пять бомбоубежищ на юге Волгограда. Начальная цена самого дешевого из них — почти 854 тысячи рублей, самого дорогого — 2,06 миллиона рублей. Все пять объектов расположены в Кировском и Красноармейском районах и находятся в федеральной собственности.

Согласно аукционной документации, четыре выставленных на продажу убежища расположены в Кировском районе на улице Промысловой на территории бывшего «Химпрома», одно — в промзоне Красноармейского района на улице Довженко.

Площадь земельных участков и варьируется от 363 до 799 квадратных метров, расположенных на них подземных помещений — от 242 до 671. Все убежища внутри находятся в плачевном состоянии, а снаружи больше похожи на сараи или избушки. Ни одно из них не может в таком виде служить укрытием, для каких еще целей их можно использовать — большой вопрос.

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