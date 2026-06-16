В Липецкой области ищут подрядчика по вывозу ТКО из четырех районов за 287 млн

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит транспортировать с 1 августа 2026 года по 30 июня 2027 года 69,3 тыс. т отходов IV-V классов опасности из Лебедянского, Данковского, Краснинского и Лев-Толстовского районов Липецкой области. По условиям контракта, вывозимые ТКО нужно распределить между тремя полигонами.