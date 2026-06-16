Малоинвазивная терапия остеоартрита колен улучшила подвижность 80% пациентов

Данные наблюдения не выявили серьезных побочных эффектов, которые вынудили бы врачей прекратить терапию, и указали на то, что состояние коленного сустава существенным образом улучшилось у 80% добровольцев. Также это привело к уменьшению остроты болевых ощущений в среднем на 47% и существенному увеличению мобильности и качества жизни пациентов. Все это говорит в пользу широкого использования данной процедуры для малоинвазивного лечения остеоартрита колен, подытожили ученые.