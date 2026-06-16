Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ошибкой минского «Динамо» «танцульки» перед матчем плей-офф, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, на совещании о развитии хоккея 16 июня белорусский лидер назвал главным идеологическим проектом Беларуси минское «Динамо». Однако также он жестко высказался в адрес хоккейного клуба, который перед вторым матчем с «Ак Барсом» в плей-офф КХЛ затеяло церемонию чествования и «танцульки».
— Думал, сейчас хлопцы оторвутся и покажут настоящую игру. Если не в плей-офф выйдут, то хотя бы покажут себя прилично, — вспомнил он надежды на игру.
Однако Лукашенко не понравилась церемония чествования, которая, по его мнению, была лишней.
— И песни пели, и людей поздравляли зачастую невпопад. Когда Стася поздравляли, фактически сорвали игру (капитана «Динамо» Андрея Стася чествовали по случаю 1000-й игры в лиге. — Ред.). Нужно было после поздравить. Да, человеку приятно, а команду сбили с толку, — покритиковал белорусский лидер.
Также Лукашенко заметил, что во время церемонии хоккеисты даже словно обиделись на «Ак Барс» за то, что соперник не вышел на площадку. Но подчеркнул, что считает поступок другой команды правильным.
— Они правильно там поступили. Это хорошо, что еще протест они не подали за то, что мы танцульки устроили, когда играть надо было, — констатировал глава государства.
А подытожив сказал, что данную ситуацию можно списать на недоработки и сбои, которые бывают везде. Но при этом сказал, что следует двигаться вперед. Подчеркнув, что Федерация хоккея должна заниматься основной командой, но пока ее не видно.