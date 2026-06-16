Диана Шурыгина стала фигуранткой дела о контенте для взрослых

В 2017 году Шурыгина стала одной из самых обсуждаемых участниц программы Андрея Малахова. В эфире девушка заявила, что стала жертвой насилия на вечеринке. По этому делу осудили жителя Ульяновска Сергея Семёнова: сначала ему дали восемь лет «строгача», затем срок сократили до трёх лет и трёх месяцев, а режим заменили на общий. Выпуск долго обсуждали в соцсетях и на федеральном телевидении, а отдельные фразы Дианы стали мемами.