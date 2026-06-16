Мобильные бригады медиков обследовали более 20 тыс. жителей районов Якутии

«Доступность медицинской помощи в арктических и отдаленных территориях — наш безусловный приоритет. Тот факт, что за неполный год мобильные доктора осмотрели более 20 тысяч человек, говорит об эффективности такого формата работы. Мы и дальше будем расширять географию выездов, чтобы каждый житель республики, независимо от места проживания, мог получить квалифицированную медицинскую помощь», — подчеркнула министр здравоохранения республики Лена Афанасьева.