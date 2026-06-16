Мобильные бригады медиков обследовали более 20 тыс. жителей районов Якутии

Республиканский центр мобильных бригад Якутии с начала года провел 42 выезда в 19 отдаленных районов региона в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Специалисты обследовали 20 782 человека, в том числе 7359 детей и 5706 представителей коренных малочисленных народов Севера, сообщили в администрации главы и правительства республики.
Выездная работа ведется многопрофильными взрослыми, детскими, стоматологическими и другими бригадами. Специалисты уже посетили Оленекский, Момский, Среднеколымский, Абыйский, Булунский, Анабарский, Усть-Янский, Верхоянский, Нижнеколымский и иные отдаленные районы.
«Доступность медицинской помощи в арктических и отдаленных территориях — наш безусловный приоритет. Тот факт, что за неполный год мобильные доктора осмотрели более 20 тысяч человек, говорит об эффективности такого формата работы. Мы и дальше будем расширять географию выездов, чтобы каждый житель республики, независимо от места проживания, мог получить квалифицированную медицинскую помощь», — подчеркнула министр здравоохранения республики Лена Афанасьева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.