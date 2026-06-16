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Учительница Путина рассказала, что в школе он был лидером класса

Учительница Путина Гуревич рассказала, что в школе он был лидером класса.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в школе был лидером своего класса, причем лидером его считали именно одноклассники, а сам он никогда не стремился к руководящим постам, рассказала учительница будущего главы государства Вера Гуревич.

«Он лидер был, потому что его лидером считал его коллектив… А он был закрытым лидером. Он на показ себя никогда в жизни не выставлял. Он никогда не выставлял свою кандидатуру на голосование в руководящие, как говорится, учебные посты. Этого не было», — рассказала Гуревич в интервью RT.

Первая учительница Путина по его приглашению посетила парад 9 мая в Москве и осталась в столице на несколько дней. Глава государства 11 мая пригласил ее вместе отужинать в его резиденции и сам заехал за ней в отель.