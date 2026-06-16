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Страшный грохот услышали жители Дзержинска 16 июня

Люди теряются в догадках, что могло произойти.

Источник: Живем в Нижнем

Громкий звук, похожий на взрыв, переполошил жителей Дзержинска 16 июня. Горожане пытаются выяснить, что произошло, в местных пабликах.

Пользователи соцсетей пишут, что грохот был слышен в разных районах города, в том числе на Циолковского.

Напомним, сегодня днем над территорией России уничтожили 151 беспилотник. БПЛА самолетного типа сбили и над Нижегородской областью — работали средства ПВО.

Мэр столицы Приволжья Юрий Шалабаев рассказал о повреждениях в результате вражеской атаки. По его словам, никто не пострадал, жилая застройка не затронута.

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