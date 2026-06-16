Страшный грохот услышали жители Дзержинска 16 июня

Громкий звук, похожий на взрыв, переполошил жителей Дзержинска 16 июня. Горожане пытаются выяснить, что произошло, в местных пабликах.
Пользователи соцсетей пишут, что грохот был слышен в разных районах города, в том числе на Циолковского.
Напомним, сегодня днем над территорией России уничтожили 151 беспилотник. БПЛА самолетного типа сбили и над Нижегородской областью — работали средства ПВО.
Мэр столицы Приволжья Юрий Шалабаев рассказал о повреждениях в результате вражеской атаки. По его словам, никто не пострадал, жилая застройка не затронута.
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