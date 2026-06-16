День молодежи в Свирске Приангарья соберет более 1,5 тысячи человек

День молодежи проведут 27 июня в Свирске Иркутской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Ожидается, что участниками праздника станут более 1,5 тыс. жителей города и соседних территорий, сообщили в региональном министерстве по молодежной политике.
Мероприятие пройдет на центральной городской площади «Свирская Ривьера» при поддержке «Добро. Центра». Организаторы подготовят для участников рок-концерт, джазовую программу, огненное шоу, а также различные интерактивные площадки.
«День молодежи в Свирске объединит активных, творческих и спортивных ребят. Совместно с “Добро. Центром” мы создаем пространство, где каждый сможет проявить себя: от росписи автомобиля до соревнований по сдвиганию машины. Ждем всех, кто хочет провести время ярко и с пользой», — рассказала министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова.
Программа стартует в 18:30 с официальной части. С 19:30 до 21:00 для гостей выступит рок-группа «Люди времени», затем — джаз-бенд. В 22:00 начнется огненное шоу, а завершит вечер автопраздник. Спортивная зона «Сила и драйв» примет соревнования по берпи, ударам молотом по шине, переворотам и сдвиганию автомобильных покрышек, а также сдвиганию настоящего автомобиля. В интерактивном тире «Точность чемпиона» участники смогут проверить меткость. Вход на все площадки свободный.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.