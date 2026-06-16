День молодежи в Свирске Приангарья соберет более 1,5 тысячи человек

Программа стартует в 18:30 с официальной части. С 19:30 до 21:00 для гостей выступит рок-группа «Люди времени», затем — джаз-бенд. В 22:00 начнется огненное шоу, а завершит вечер автопраздник. Спортивная зона «Сила и драйв» примет соревнования по берпи, ударам молотом по шине, переворотам и сдвиганию автомобильных покрышек, а также сдвиганию настоящего автомобиля. В интерактивном тире «Точность чемпиона» участники смогут проверить меткость. Вход на все площадки свободный.