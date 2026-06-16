Дебиторку ростовского «Югспецинжстроя» продают с торгов за 31,6 млн рублей

В состав лота входит право требования 27,9 млн руб. основного долга, 7,2 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами с 25 ноября 2019 года по 7 сентября 2023 года, а также с 8 сентября 2023 года по дату фактического исполнения судебного акта.