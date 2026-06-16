В Полесске территория вокруг музыкальной школы получила охранный статус

В Полесске охранный статус получила территория вокруг музыкальной школы на улице Театральной (дом № 22). Границы территории объекта культурного наследия (до войны это здание было католической капеллой святого Ансгара) были утверждены приказом Службы госохраны объектов культурного наследия.
Приказ Службы государственной охраны объектов культурного наследия об утверждении границ был опубликован 8 июня, и соответствующие уведомления поступили в адрес местной администрации и в регуправление службы госрегистрации, кадастра и картографии.
Католическая капелла святого Ансгара была построена в Лабиау в 1928 году на средства прихожан. Автором проекта капеллы выступил архитектор Макс Шёнвальд. В марте здание было признано объектом культурного наследия местного значения, а в ноябре 2010 года его передали РПЦ. Сейчас в здании находятся музыкальная школа и библиотека.