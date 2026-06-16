В Полесске территория вокруг музыкальной школы получила охранный статус

Католическая капелла святого Ансгара была построена в Лабиау в 1928 году на средства прихожан. Автором проекта капеллы выступил архитектор Макс Шёнвальд. В марте здание было признано объектом культурного наследия местного значения, а в ноябре 2010 года его передали РПЦ. Сейчас в здании находятся музыкальная школа и библиотека.