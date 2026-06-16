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Одну из башен Нижегородского кремля отреставрируют к 2026 году

К 2026 году реставрация Коромысловой башни Нижегородского кремля должна быть закончена. Об этом Pravda‑nn.ru сообщили в Нижегородском музее-заповеднике.

Источник: "Российская газета"

К 2026 году реставрация Коромысловой башни Нижегородского кремля должна быть закончена. Об этом Pravda‑nn.ru сообщили в Нижегородском музее-заповеднике.

На данный момент реставраторы привели в порядок внутренние помещения башни, а работы по монтажу электросетей, охранной и пожарной сигнализаций выполнены приблизительно на 70%. В ближайшее время специалисты приступят к восстановлению фасадов и ремонту кровли.

По завершении всех мероприятий в башне откроют музейное пространство. Оно станет еще одной площадкой погружения в историю Нижегородского кремля для жителей и туристов.

Коромыслова башня — один из самых знаковых объектов кремля. С ней связана легенда о девушке, которая, по преданию, принимала участие в обороне крепости от неприятеля.