В поликлинике Сургута открыли Школу здоровья для пациентов с ишемией сердца

Специализированную Школу здоровья для пациентов с ишемической болезнью сердца открыли в Сургутской городской клинической поликлинике № 2, сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — одно из ключевых направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Программа школы представляет собой цикл структурированных занятий, в ходе которых слушатели получают актуальную информацию о заболевании, основных факторах риска и современных методах вторичной профилактики сердечно-сосудистых осложнений. Встречи проводят ведущие кардиологи поликлиники, имеющие опыт в реабилитации пациентов.
Запись на занятия доступна для всех прикрепленных пациентов через личный кабинет на портале «Госуслуги», терминалы электронной записи, официальный сайт поликлиники, а также в регистратуре и на приеме у лечащего врача.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.