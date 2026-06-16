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39 бешеных животных обнаружили в Воронежской области в 2026 году

Две трети из них — кошки и собаки.

Источник: Комсомольская правда

В текущем году в Воронежской области зарегистрированы 39 случаев лабораторно подтвержденного бешенства у животных в 20 районах, городах Воронеж и Нововоронеж. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Выявлено по 13 бешеных собак и кошек, пять лис, три коровы, две косули, по одной овце, козе и норке. В зоонозных очагах бешенства пострадали 74 человека.

За антирабической помощью в медицинские учреждения региона с укусами, оцарапываниями, ослюнениями обратились 3 094 человека. А за антирабической помощью из-за контакта с дикими животными обратился 101 человек.

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