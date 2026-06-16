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Сенаторы проверили ход реновации Норильска

Заместители председателя Совета Федерации Николай Журавлев и Инна Святенко посетили Норильск, чтобы оценить, как реализуется комплексный план социально-экономического развития города до 2035 года.

Заместители председателя Совета Федерации Николай Журавлев и Инна Святенко посетили Норильск, чтобы оценить, как реализуется комплексный план социально-экономического развития города до 2035 года.

«Новое жилье в Норильске не строили десятилетиями, поэтому реновация стала абсолютным приоритетом комплексного плана», — отметил Журавлев в своем канале в «Максе».

Одним из центральных событий поездки стало вручение ключей семьям, переехавшим из аварийного жилья. На совещании с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым, главой города Дмитрием Карасевым и руководством «Норникеля» сенатор отметил, что за 6 лет ввели в эксплуатацию новостройки на улицах 50 лет Октября, Павлова и Кирова. В Центральном районе проектируется образовательный центр имени Владимира Долгих на 1100 мест. Также строится поликлиника на 1000 посещений в смену, запланирован ремонт Заполярного госуниверситета.

Также модернизируется аэропорт, для которого разрабатывают мастер-план развития на 25 лет. Пока работает временный павильон прилета, но скоро запустят павильоны вылета и длительного ожидания.

Кроме того, Журавлев и Святенко посетили стройплощадку горно-обогатительного комплекса. Запуск первой очереди мощностью 7 млн тонн руды в год запланирован на конец этого года, а общий объем инвестиций в проект оценивается в 1 трлн рублей.