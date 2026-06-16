Сенаторы проверили ход реновации Норильска

Одним из центральных событий поездки стало вручение ключей семьям, переехавшим из аварийного жилья. На совещании с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым, главой города Дмитрием Карасевым и руководством «Норникеля» сенатор отметил, что за 6 лет ввели в эксплуатацию новостройки на улицах 50 лет Октября, Павлова и Кирова. В Центральном районе проектируется образовательный центр имени Владимира Долгих на 1100 мест. Также строится поликлиника на 1000 посещений в смену, запланирован ремонт Заполярного госуниверситета.