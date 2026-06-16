На Урале пройдет масштабный сап-заплыв с собаками до секретного пляжа

— Десятки гостей Завода с собаками и другими домашними питомцами поплывут от пирса к секретному пляжу Сысерти под звуки живого саксофона. На берегу их будет ждать джазовый концерт, свежая окрошка и пироги, а для их четвероногих друзей будет специальная зона с охлаждающими ковриками. После концерта участники поплывут обратно к точке старта, где среди них разыграют призы от Завода и его партнеров, — рассказали «КП-Екатеринбург» организаторы.