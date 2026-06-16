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Прохор Шаляпин и Ольга Бузова пообщаются с гостями VK Fest в Нижнем Новгороде

VK Fest раскрывает первую волну инфлюенсеров, которые примут участие в фестивале в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Зрителей ждут выступления любимых блогеров и автограф-сессии. В Санкт-Петербурге 4 и 5 июля с гостями встретятся Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко, Ольга Бузова, ВЛАД А4, КОБЯКОВ, ГЛЕНТ, Дима Масленников, Аня Pokrov…

Источник: Живем в Нижнем

VK Fest раскрывает первую волну инфлюенсеров, которые примут участие в фестивале в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Зрителей ждут выступления любимых блогеров и автограф-сессии.

В Санкт-Петербурге 4 и 5 июля с гостями встретятся Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко, Ольга Бузова, ВЛАД А4, КОБЯКОВ, ГЛЕНТ, Дима Масленников, Аня Pokrov и Артур Бабич, Клава Кока, Вики Шоу, Маш Милаш, «Без игрушек», Карина Кагра, Камиль Кикидо и АминКа, ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, АСЛАН ШУКАША. Также к фестивалю в зоне инфлюенсеров присоединятся ЯН ТОПЛЕС, SteshOK, Алана Чочиева, Мария Янковская, KARA KROSS, Газан, Мирослава и Злата Быковы, Утопия Шоу, Вадим Спириденков, Маша и Роберт Герберы, ТРАВМА и Наташа Гасанханова.

В Нижнем Новгороде 11 июля со зрителями пообщаются Ольга Бузова, Прохор Шаляпин, Маш Милаш, Клава Кока, ВЛАД А4, КОБЯКОВ, СЕРЕГА А4, Вадим Спириденков и Наташа Гасанханова.

Список инфлюенсеров будет пополняться. Гости смогут встретиться со знаменитостями, сделать совместные фото и взять автограф. А ещё у посетителей появится возможность пройти за кулисы фестиваля: VK Fest запускает конкурс, главный приз которого — экскурсия на бэкстейдж в Санкт-Петербурге.

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