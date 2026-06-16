В Калининграде задержали 21-летнего парня за ножевые ранения двоих мужчин

В полицию Московского района Калининграда поступило сообщение о госпитализации двоих мужчин с ножевыми ранениями. Инцидент произошёл ранним утром на улице Машиностроительной.
По предварительным данным, у 39-летнего и 42-летнего калининградцев возник конфликт с проходившей мимо компанией. В ходе потасовки 39-летний мужчина получил ножевые ранения груди и брюшной полости, его 42-летний приятель — в пах и плечо.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний ранее судимый житель областного центра. В прошлом его привлекали за кражи и грабёж.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ — умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Пострадавшие госпитализированы. Расследование продолжается.