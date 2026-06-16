Автоэксперт Моржаретто оценил перспективы бренда Volga на российском рынке

В преддверии старта продаж автомобилей под возрожденным брендом Volga, запланированного на 19 июня, авторитетный автоэксперт Игорь Моржаретто поделился с «Российской газетой» своими мыслями о перспективах компании на рынке. По его мнению, у Volga есть все шансы на успех, но при соблюдении определённых условий.
Одним из ключевых факторов успешных продаж, по словам Моржаретто, является грамотная ценовая политика. Эксперт отметил, что объявленные цены на модели Volga являются очень привлекательными. Например, если сравнить с Geely Monjaro, то автомобиль от Volga будет стоить на 400 тысяч рублей дешевле. Учитывая этот уровень цен, продажи должны быть успешными.
Однако, по мнению эксперта, многое будет зависеть от способности Volga сохранить привлекательные цены в течение года. Планы продаж, озвученные брендом, кажутся ему реалистичными, но есть два важных пункта, которые могут повлиять на успех компании. Во-первых, это способность удержать цены на заявленном уровне, учитывая возможные колебания курса доллара к рублю. Во-вторых, это состояние автомобильного рынка в России.
Комментируя планы по созданию дилерской сети, Моржаретто выразил уверенность в её быстром росте. По его мнению, дилеры для Volga будут созданы на базе мощностей Geely и Belgee, так как склады с запчастями у этих компаний общие. Это позволит избежать проблем с поставками и обслуживанием автомобилей. В дальнейшем ситуация будет развиваться в зависимости от обстоятельств.
Как ранее сообщал сайт pravda-nn.ru, модельный ряд Volga включает кроссоверы K40 и K50, а также седан C50. Цены на эти автомобили начинаются от 2 749 000 рублей за K40, 4 199 000 рублей за K50 и 2 899 000 рублей за C50. Каждая модель предлагается в трёх комплектациях и пяти вариантах окраски кузова.