Автоэксперт Моржаретто оценил перспективы бренда Volga на российском рынке

Комментируя планы по созданию дилерской сети, Моржаретто выразил уверенность в её быстром росте. По его мнению, дилеры для Volga будут созданы на базе мощностей Geely и Belgee, так как склады с запчастями у этих компаний общие. Это позволит избежать проблем с поставками и обслуживанием автомобилей. В дальнейшем ситуация будет развиваться в зависимости от обстоятельств.