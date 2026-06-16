Учредитель белгородского «Монокристалла» банкротится из-за долгов на 15 млрд

По данным Rusprofile, АО «Монокристалл» зарегистрировано в Ставрополе в 2008 году. Основной вид деятельности — производство прочей неметаллической минеральной продукции. Уставный капитал — 776 млн руб. Актуальные учредители не раскрываются. Ранее в этом качестве выступали нидерландское Монокристалл Н. В., а также ставропольское АО «Концерн Энергомера». По данным «Ъ-Кавказ», концерн «Энергомера» объединяет приборостроительные активы, производство синтетических сапфиров и сельскохозяйственные предприятия. Бенефициаром группы является президент концерна Владимир Поляков, контролирующий 86,1% «Энергомеры» и 81,8% завода. По итогам 2025 года АО «Монокристалл» получило убыток в 2 млрд руб. (годом ранее — 1,9 млрд руб.) и выручку в 1,2 млрд руб. (1,8 млрд руб.). Гендиректор — Андрей Хусточкин.