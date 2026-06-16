Капремонт восьми нижегородских дорожных объектов по нацпроекту выполнен на 40%

В Нижнем Новгороде техническая готовность объектов, на которых в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» проходит капитальный ремонт, составляет около 40%. Об этом сообщили в администрации города по итогам рабочей поездки главы города Юрия Шалабаева на один из таких объектов — путепровод Мызинского моста.
Глава города напомнил, что всего в Нижнем Новгороде по нацпроекту дорожники проводят капремонт на восьми объектах. Из них пять объектов, включая Мызинский путепровод, — переходящие, три — начаты в этом году. «Поручил следить не только за качеством и сроком проведения работ и, по возможности, ускориться по переходящим объектам на улицах Кузбасской, Удмуртской, Новикова-Прибоя и Карла Маркса», — отметил мэр.
Говоря о капитальном ремонте Мызинского путепровода, он рассказал, что работы на объекте выполнены на 84% и вышли на финальную стадию. «Работы здесь сложные, включают замену конструктивной части путепровода. Именно с этим и связана длительность ремонта. Перед его началом для того, чтобы полностью не перекрывать движение по этой транспортной магистрали, предусмотрели несколько этапов с частичным перекрытием полос движения. Сейчас идет третий, заключительный, этап», — сообщил Юрий Шалабаев.
По данным мэрии, сейчас на объекте идут подготовительные работы по устройству выравнивающего слоя, гидроизоляции, защитного слоя. После этого будут уложены два слоя асфальтобетона и смонтировано наружное освещение. Капитальный ремонт на путепроводе выполняется впервые за 45 лет его существования.