Капремонт восьми нижегородских дорожных объектов по нацпроекту выполнен на 40%

Говоря о капитальном ремонте Мызинского путепровода, он рассказал, что работы на объекте выполнены на 84% и вышли на финальную стадию. «Работы здесь сложные, включают замену конструктивной части путепровода. Именно с этим и связана длительность ремонта. Перед его началом для того, чтобы полностью не перекрывать движение по этой транспортной магистрали, предусмотрели несколько этапов с частичным перекрытием полос движения. Сейчас идет третий, заключительный, этап», — сообщил Юрий Шалабаев.