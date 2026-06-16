СПбГУ занял четвертое место в рейтинге лучших вузов России

Университет ИТМО расположился на 15-й строчке рейтинга, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого — на 16-й. В список также вошли Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова (28-е место), Санкт-Петербургский горный университет (29-е).