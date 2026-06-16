Более 5 тысяч калининградцев получают пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет

опекунов получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Как сообщили в региональном Отделении Социального фонда России, в 2026 году на эти цели перечислено порядка 573 миллионов рублей.
Размер пособия составляет 40% от среднего заработка ухаживающего за малышом за два предыдущих года. Максимальная ежемесячная выплата в регионе в этом году — 83 тысячи рублей, отметила управляющая Отделением СФР Светлана Запанкова.
Если в семье трое и более детей младше полутора лет и за ними ухаживает один человек, минимальный размер пособия на каждого ребёнка — 10 670 рублей. При этом максимальная суммарная выплата не должна превышать 100% среднего заработка.
Ежемесячное пособие сохраняется за ухаживающим даже в случае досрочного выхода из отпуска на работу — как на условиях частичной занятости, так и на полный рабочий день.
Период ухода за ребёнком учитывается в страховой стаж. За каждый год начисляются пенсионные коэффициенты: за первого ребёнка — 1,8, за второго — 3,6, за третьего и последующих — 5,4 за каждого. Если отпуск длится меньше или больше года, стаж и коэффициенты рассчитываются исходя из фактической продолжительности.