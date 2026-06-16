Более 5 тысяч калининградцев получают пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет

Период ухода за ребёнком учитывается в страховой стаж. За каждый год начисляются пенсионные коэффициенты: за первого ребёнка — 1,8, за второго — 3,6, за третьего и последующих — 5,4 за каждого. Если отпуск длится меньше или больше года, стаж и коэффициенты рассчитываются исходя из фактической продолжительности.