Ремонт Дома культуры изменил жизнь жителей нижегородского села

В прошлом году в Доме культуры прошла встреча всех выпускников Ачкинской школы, начиная с первого выпуска 1964 года. Светлана отмечает, что в тот день пришли 200 человек. В клуб уже ходят дети и внуки первых воспитанников, а Светлана для них не просто руководитель ДК, а человек, с которым можно поделиться и проблемами, и радостью. Также Светлана поделилась своей мечтой, связанной с развитием села: сделать водоем с пляжем, чтобы жители могли там отдыхать летом.