Ремонт Дома культуры изменил жизнь жителей нижегородского села

В Ачкинском сельском Доме культуры закончился ремонт, который проводился в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2024−2026 годы «Развитие культуры Нижегородской области» и нацпроекта «Культура», преемником которого стал нацпроект «Семья». Теперь в здании ежедневно проходят репетиции, готовятся концерты к праздникам, работают семь кружков и любительских объединений.
Просторный современный клуб встречает каждый день десятки взрослых и детей, которые приходят петь, танцевать, играть в теннис и домино. Сейчас в селе проживают 446 человек, и каждый двадцатый из них участвует в самодеятельности. За месяц устраивают примерно 15 мероприятий. В зале, рассчитанном на 120 человек, всегда аншлаг, а иногда даже приходится ставить дополнительные стулья. Капитальный ремонт преобразил клуб и утроил количество участников событий.
Дом культуры построили в селе Ачка в 1962 году, предыдущий клуб был уничтожен пожаром, унесшим более 60 жизней. Сейчас остался только один свидетель той трагедии, но память о ней жива.
Руководитель отдела культуры Сергачского муниципального округа Ирина Трофимова провела экскурсию контент-партнеру «РГ» «Pravda-nn.ru» по обновленному ДК. Она отметила, что в здании теперь все соответствует новым требованиям для учреждений культуры. В Доме культуры соблюдены правила противопожарной безопасности и условия доступной среды, а именно: выделены места для инвалидов на парковке и установлены пандусы на входе. Кроме того, на федеральные средства были куплены современное музыкальное оборудование и новая мебель. Также в здании заменили угольное отопление на газовое.
Светлана Михайловна Кудряшова работает здесь уже 25 лет и сейчас заведует структурным подразделением Централизованной клубной системы Сергачского муниципального округа «Ачкинский сельский Дом культуры». Она рассказала, что провела здесь все детство, занимаясь художественной самодеятельностью. С первого дня работы в Доме культуры женщина мечтала о ремонте, потому что все обветшало, сыпались углы, а зимой было холодно. Сейчас в здании тепло, светло и красиво, поэтому люди с удовольствием заглядывают в ДК после рабочего дня.
Сейчас в каждой программе задействованы не менее 12 человек, самому маленькому участнику восемь лет, а старшему — 62. Примечательно, что группы выступают не только перед односельчанами, но и гастролируют.
В прошлом году в Доме культуры прошла встреча всех выпускников Ачкинской школы, начиная с первого выпуска 1964 года. Светлана отмечает, что в тот день пришли 200 человек. В клуб уже ходят дети и внуки первых воспитанников, а Светлана для них не просто руководитель ДК, а человек, с которым можно поделиться и проблемами, и радостью. Также Светлана поделилась своей мечтой, связанной с развитием села: сделать водоем с пляжем, чтобы жители могли там отдыхать летом.