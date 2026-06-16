Министр спорта сказал, кто может стать тренером минского «Динамо» вместо Квартальнова

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании, посвященном развитию хоккея, поинтересовался у главы Минспорта Сергея Ковальчука, кандидатурами на пост тренера минского «Динамо», пишет БелТА.
— Тренеры, которые смогут работать в перспективе, есть. Но сегодня недостаточный уровень в работе тренеров, мы этого не скрываем, — сказал Ковальчук. — Сейчас делаем акцент на иностранного специалиста.
Глава Минспорта сообщил, что кандидатура на пост наставника «зубров» уже есть.
— Тренер есть, он найден, с ним ведутся переговоры.
Кроме того, Александр Лукашенко раскрыл итоги проверки Госконтроля в ХК «Динамо — Минск»: «Никому отскочить не получится». И назвал ошибкой минского «Динамо» «танцульки» перед матчем плей-офф.
Еще Александр Лукашенко высказался о непродлении контракта Дмитрия Квартальнова в минском «Динамо».
К слову, еще белорусский лидер назвал белорусский футбол видом спорта, где пока нечего смотреть.