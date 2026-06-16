Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр спорта сказал, кто может стать тренером минского «Динамо» вместо Квартальнова

Кто может стать тренером минского «Динамо» в КХЛ вместо Квартальнова.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании, посвященном развитию хоккея, поинтересовался у главы Минспорта Сергея Ковальчука, кандидатурами на пост тренера минского «Динамо», пишет БелТА.

— Тренеры, которые смогут работать в перспективе, есть. Но сегодня недостаточный уровень в работе тренеров, мы этого не скрываем, — сказал Ковальчук. — Сейчас делаем акцент на иностранного специалиста.

Глава Минспорта сообщил, что кандидатура на пост наставника «зубров» уже есть.

— Тренер есть, он найден, с ним ведутся переговоры.

Кроме того, Александр Лукашенко раскрыл итоги проверки Госконтроля в ХК «Динамо — Минск»: «Никому отскочить не получится». И назвал ошибкой минского «Динамо» «танцульки» перед матчем плей-офф.

Еще Александр Лукашенко высказался о непродлении контракта Дмитрия Квартальнова в минском «Динамо».

К слову, еще белорусский лидер назвал белорусский футбол видом спорта, где пока нечего смотреть.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше