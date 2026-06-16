В Даниловском районе Москвы отремонтируют дом 1929 года постройки

Капитальный ремонт дома на улице Малая Тульская, 2/1 начался в Даниловском районе Москвы, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Здание — часть комплекса жилых домов на Малой Тульской, возведенного в 1929—1930 годах архитекторами Иваном Звездиным и Михаилом Мотылевым для рабочих парфюмерной фабрики «Новая заря». Шестиэтажный ремонтируемый жилой дом был построен в 1929 году.
Работы на объекте уже начались. Специалисты расчистят и промоют открытые поверхности, приведут в порядок кирпичную кладку, обработают фасад антигрибковыми составами и окрасят его в соответствии с историческими цветами. Затем отремонтируют входы, приведут в порядок цоколь и отмостку, обновят подвальные помещения и кровлю здания. Кроме того, мастера заменят системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и центрального отопления.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.