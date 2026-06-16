В Даниловском районе Москвы отремонтируют дом 1929 года постройки

Работы на объекте уже начались. Специалисты расчистят и промоют открытые поверхности, приведут в порядок кирпичную кладку, обработают фасад антигрибковыми составами и окрасят его в соответствии с историческими цветами. Затем отремонтируют входы, приведут в порядок цоколь и отмостку, обновят подвальные помещения и кровлю здания. Кроме того, мастера заменят системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и центрального отопления.