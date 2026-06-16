Можно отравиться? Эксперт ответил на пять главных вопросов о кефире

Кефир прочно ассоциируется у нас со здоровьем и правильным питанием. Виктория Кострова, диетолог и нутрициолог, предупреждает, что «с точки зрения современной нутрициологии это очень активный ферментированный продукт, и подходит он далеко не всем». Бесконтрольное употребление этого напитка, особенно при наличии скрытых проблем со здоровьем, способно нанести серьёзный вред. Чтобы разобраться в тонкостях, aif.ru задал эксперту пять самых острых вопросов.
Кому и почему противопоказан кефир из-за высокой кислотности?
По словам Костровой, кефир относится к продуктам брожения и содержит молочную кислоту, а также небольшой процент спирта. «Если у вас здоровый желудок, эта кислотность помогает пищеварению», — уточняет эксперт. Однако, как только речь заходит о заболеваниях, ситуация меняется коренным образом. Специалист предупреждает: «При обострении гастрита, язве или частом рефлюксе кефир раздражает воспаленную слизистую. Это моментально вызывает спазмы и изжогу». Именно поэтому в периоды обострения любых патологий желудочно-кишечного тракта от этого напитка лучше отказаться.
Чем опасен кефир для людей с непереносимостью лактозы или аллергией на белок коровьего молока?
Здесь эксперт делает важное разграничение. «Часто люди путают аллергию на молоко и неперосимость лактозы. Для диеты это принципиальный момент». Она объяснила это тем, что аллергия на белок коровьего молока выступает сбоем иммунитета. Организм воспринимает молочный белок как врага. Появляются высыпания, отеки и поражение кишечника. Это значит, что при аллергии кефир строго запрещен.
Что касается лактазной недостаточности, то здесь, по словам эксперта, ситуация иная: «Лактазная недостаточность означает нехватку в кишечнике фермента для расщепления молочного сахара. Человек выпивает стакан и получает вздутие, бурление и диарею». Однако диетолог делает оговорку: «При легкой непереносимости качественный кефир часто усваивается нормально. Бактерии в процессе сквашивания сами перерабатывают большую часть лактозы».
Правда ли, что просроченный или неправильно хранившийся кефир может вызвать тяжёлое отравление?
«Свежий однодневный кефир обладает легким слабительным эффектом. Кефир старше трех дней действует наоборот и крепит», — напоминает Виктория Кострова. Но главная опасность, по её мнению, кроется в хранении: «Главная угроза кроется в нарушении температурного режима. Бутылка постояла в тепле или срок годности истек? В таком случае полезные бактерии гибнут. Их место занимают кишечная палочка и стафилококк», — предупреждает она. Итог неутешителен: «Подобный напиток вызывает тяжелое пищевое отравление с рвотой и риском обезвоживания», — добавляет эксперт.
Почему бесконтрольное употребление кефира (особенно обезжиренного) нарушает работу кишечника?
Многие худеющие выбирают обезжиренный кефир, но, по мнению Виктории Костровой, это грубая ошибка. «Бесконтрольное употребление кефира часто приводит к дисбалансу работы кишечника. Покупать продукт с нулевой или однопроцентной жирностью — тоже огромная ошибка», — заявляет она. Без естественного животного жира кальций из кефира практически не усваивается, а обезжиренный продукт не дает чувства сытости. При этом в нем есть углеводы и лактоза — это провоцирует резкие скачки уровня инсулина. Поэтому рекомендация эксперта такова: «Выбирайте классическую жирность около 3%. Так гораздо полезнее для метаболизма».
С какими лекарствами несовместим кефир?
Этот вопрос часто игнорируют, а зря. «Кефиром нельзя запивать таблетки», — заявляет Кострова. «Кальций и молочные белки вступают в реакцию с препаратами железа и некоторыми антибиотиками прямо в желудочно-кишечном тракте. Они связывают действующее вещество. В итоге лекарство просто не усваивается», — объяснила она. Чтобы избежать пустой траты лекарств, интервал между приемом таких медикаментов и стаканом кефира должен быть не менее двух часов.
С какого возраста можно давать кефир маленьким детям?
В дополнение к основным вопросам нутрициолог даёт строгие рекомендации для родителей. «Я часто отговариваю родителей от раннего введения кефира. До восьми или девяти месяцев органы младенца не готовы к такому количеству белка и минералов. Это слишком тяжелая нагрузка на почки», — предостерегает она. И даже для детей постарше есть ограничение: «Детям старшего возраста не стоит давать кефир прямо перед сном. Его кислотность и легкий мочегонный эффект часто становятся причиной беспокойного сна», — резюмирует специалист.