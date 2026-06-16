Можно отравиться? Эксперт ответил на пять главных вопросов о кефире

Многие худеющие выбирают обезжиренный кефир, но, по мнению Виктории Костровой, это грубая ошибка. «Бесконтрольное употребление кефира часто приводит к дисбалансу работы кишечника. Покупать продукт с нулевой или однопроцентной жирностью — тоже огромная ошибка», — заявляет она. Без естественного животного жира кальций из кефира практически не усваивается, а обезжиренный продукт не дает чувства сытости. При этом в нем есть углеводы и лактоза — это провоцирует резкие скачки уровня инсулина. Поэтому рекомендация эксперта такова: «Выбирайте классическую жирность около 3%. Так гораздо полезнее для метаболизма».