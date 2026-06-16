Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кому нужен Буревестник? Почему творчество Горького остаётся современным

Владимир Набоков говорил, что художественный талант Горького «не имеет большой ценности». Можем ли мы с этим согласиться? Или спустя 90 лет после кончины Буревестника его книги по-прежнему интересны?

18 июня 1936 года, 90 лет назад, не стало писателя Алексея Максимовича Горького.

Я часто бываю на площади Горького в Нижнем Новгороде. Смотрю на памятник писателю: Алексей Максимович гордо стоит, подставив каменную грудь ветру. Его бронзовая одежда будто развевается. Под памятником проходят люди. Думают ли они о писателе в этот момент? Владимир Набоков говорил, что художественный талант Горького «не имеет большой ценности». Можем ли мы с этим согласиться? Кому Горький нужен сейчас, спустя 90 лет после кончины? Разбирался nn.aif.ru.

Борьба за «Детство».

Первым делом я подумал: нужен ли Горький в школе? Преподаватель русского языка и литературы Жанна Чиндясова работает в нижегородской школе № 103 более 20 лет и любит рассказывать детям о творчестве Максима Горького.

Сама она в своё время познакомилась с его книгами в седьмом классе. В «Песне о Соколе» и «Песне о Буревестнике» будущего учителя впечатлили герои-смельчаки, стремящиеся к свободе. Образы-символы, связанные с выбором «летать или ползать», и цитата «Безумству храбрых поём мы песню» с тех пор прочно сидят в голове.

«С именем Горького, — признаётся Жанна Владимировна, — связаны мысли о том, что человек — это звучит гордо, что в жизни всегда есть место подвигу. Моё любимое произведение писателя — “Макар Чудра”: костёр, беседа о жизни и замечательная, но грустная история цыган Зобара и Радды, которые жертвуют своей любовью ради воли».

Теперь на уроках Жанны Владимировны семиклассники изучают отрывок из рассказа «Старуха Изергиль» — легенду о Данко. Раньше ещё читали повесть «Детство», но сейчас её в программе нет.

«Мы всегда её подробно изучали, а потом в Домик Каширина ездили на экскурсию. В этом году у меня как раз седьмые классы, я не смогла отказаться от этого произведения — посвятила ему четыре урока. Что-то другое пришлось подсократить», — признаётся Жанна Владимировна.

Из нынешней программы ушёл и рассказ «Челкаш» — он был в программе восьмого класса. Но какие-то произведения, наоборот, появились. Так, на уроках родной русской литературы Жанна Владимировна говорит о рассказе «Карамора» — произведении о предательстве и осмыслении проблемы «запутанного человека».

С 11-классниками они в полном объёме проходят ранние романтические рассказы — «Старуху Изергиль» и «Макара Чудру», а также пьесу «На дне». Однако учитель признаётся: дети могут не понять, например, пьесу «На дне», сейчас им тяжело примерить на себя проблемы, поднятые Горьким.

И всё же школьная программа, по мнению Жанны Владимировны, потеряла бы многое, если бы оттуда убрали Горького: «Это автор-философ, после знакомства с которым хочется размышлять, спорить, приводить в пример афоризмы из его книг».

Ключ к пониманию себя.

Нужен ли Максим Горький в университете? Кандидат филологических наук и доцент Института филологии и журналистики ННГУ им. Н. И. Лобачевского Полина Янина профессионально занимается творчеством Горького с 2014 года. С этого же времени Полина Евгеньевна организует Горьковские чтения — международную научно-практическую конференцию, которая проходит в Нижнем каждые два года.

В 2026 году чтения прошли в 42-й раз, собрав более 150 российских и зарубежных исследователей творчества Горького. «Для многих исследователей творчества Горького и горьковской эпохи это время, которого ждут с нетерпением, чтобы поделиться научными открытиями, находками, встретиться с коллегами и единомышленниками», — рассказывает Полина Евгеньевна.

Сама она вспоминает университетское практическое занятие по истории русской литературы, которое вела у третьекурсников ныне покойная Галина Сергеевна Зайцева, доктор филологических наук, профессор. Говорили о повести «Трое» и о знаменитом споре Горького с Достоевским о смысле страданий, о природе зла, о путях и возможности его преодоления.

«Меня же в тот момент больше всего поразило, что герой повести Илья Лунёв на бегу разбился о стену, — признаётся Полина Евгеньевна. — Думаю, что это важно. В творчестве Горького как раз очень зримо происходит этот переход, характерный для всей литературы рубежа XIX-XX веков — от романтизации страдания и поиска смысла к изображению жестокости жизни в натуральную величину — жестокости, зачастую не имеющей смысла».

Она считает, что Горький был героем своего времени — времени, которое заставляло ставить неудобные и противоречивые вопросы.

Писатель кажется противоречивым, но отталкивает ли это от него? «Нам хочется найти простые ответы на главные вопросы, желательно один раз и на всю жизнь, а Горький зачастую заставляет читателя столкнуться с неудобной правдой о себе», — говорит кандидат филологических наук.

Полина Евгеньевна признаётся, что говорить о Горьком со студентами сложно. Молодые люди удивляются, как Горький внимателен к деталям. Это рождает интерес и любопытство.

Любимые горьковские произведения у Полины Евгеньевны — рассказ «Кирилка», повесть «Фома Гордеев», публицистический цикл «Беглые заметки», пьеса «Васса Железнова», литературные портреты. Нравятся циклы «Сказки об Италии», «По Руси», драма «Мещане». Во всех она находит что-то разное: тонкую ироничность, яркие и лаконичные образы, столкновение правды двух людей.

Писатель может понравиться не всем, но читать его всё равно важно. «Вовсе не обязательно любить Горького, — говорит Полина Янина. — Можно прочитать и понять, что вам творчество Горького не близко, не нравится, но именно почувствовать это на собственном опыте. Любое знакомство с миром писателя приближает нас и к пониманию себя. И это самое важное, для чего, по-моему, вообще нужно читать книги», — заключает она.

«Горжусь, что Горький — наш земляк».

А что думают обычные читатели классика? Второкурсник физического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского Константин Петров открыл мир Горького в свои восемь лет. Костя проводил лето на даче с бабушкой и дедушкой, и заветный томик повести «Детство» бабушка достала из недр шкафа.

«Мысленно я оказался на пароходе, который держал курс из Астрахани в Нижний Новгород. Как наяву, увидел лужи молока и стеклянную крошку от разбитой бутылки в каюте, и течение Волги унесло меня в реальность, в которой рос этот замечательный писатель», — рассказывает Костя. Книгу он прочитал за пару дней, и с тех пор Максим Горький — один из его любимых писателей. Он считает книги классика очень умными и гуманными: «Они заставляют бурлить чувства внутри, побуждают к действию».

Особенно Константин выделяет для себя поэму «Человек». И хотя об этом тексте не говорят так много, как о «Детстве» или о пьесе «На дне», именно «Человек» поднимает студенту дух в трудную минуту.

«Когда на сердце веет холодом, я обращаюсь к этой поэме. Читаю, и меня словно охватывает поток мудрости и бесконечного человеколюбия», — рассказывает Константин.

О любви к человеку говорят и книги, и дела Горького. Костю восхищает, как писатель помогал коллегам по литературному цеху — например, принимал активное участие в издании «Педагогической поэмы» Антона Макаренко.

Кроме того, напоминает Костя, именно усилиями Горького в 1933 году серия книг «Жизнь замечательных людей» пережила второе рождение. В ней и по сей день издаются биографии известных людей — от князя Владимира до Венедикта Ерофеева.

«Горький олицетворяет для меня тот свет, то хорошее, чем хочется поделиться со всем миром. Это большая гордость, что он — наш земляк», — признаётся студент. Лучше и не скажешь.

Итак, кому сейчас нужен Горький? Тем, кто не боится неудобных вопросов. Кто не боится заглянуть в книгу и узнать что-то новое об ушедшей эпохе и одновременно о самом себе. Так или иначе, каждый найдёт в произведениях писателя что-то своё. Это дорогого стоит.