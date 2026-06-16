Почему творчество Горького остаётся современным

Писатель может понравиться не всем, но читать его всё равно важно. «Вовсе не обязательно любить Горького, — говорит Полина Янина. — Можно прочитать и понять, что вам творчество Горького не близко, не нравится, но именно почувствовать это на собственном опыте. Любое знакомство с миром писателя приближает нас и к пониманию себя. И это самое важное, для чего, по-моему, вообще нужно читать книги», — заключает она.