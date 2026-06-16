Почему творчество Горького остаётся современным

18 июня 1936 года, 90 лет назад, не стало писателя Алексея Максимовича Горького.
Я часто бываю на площади Горького в Нижнем Новгороде. Смотрю на памятник писателю: Алексей Максимович гордо стоит, подставив каменную грудь ветру. Его бронзовая одежда будто развевается. Под памятником проходят люди. Думают ли они о писателе в этот момент? Владимир Набоков говорил, что художественный талант Горького «не имеет большой ценности». Можем ли мы с этим согласиться? Кому Горький нужен сейчас, спустя 90 лет после кончины? Разбирался nn.aif.ru.
Борьба за «Детство».
Первым делом я подумал: нужен ли Горький в школе? Преподаватель русского языка и литературы Жанна Чиндясова работает в нижегородской школе № 103 более 20 лет и любит рассказывать детям о творчестве Максима Горького.
Сама она в своё время познакомилась с его книгами в седьмом классе. В «Песне о Соколе» и «Песне о Буревестнике» будущего учителя впечатлили герои-смельчаки, стремящиеся к свободе. Образы-символы, связанные с выбором «летать или ползать», и цитата «Безумству храбрых поём мы песню» с тех пор прочно сидят в голове.
«С именем Горького, — признаётся Жанна Владимировна, — связаны мысли о том, что человек — это звучит гордо, что в жизни всегда есть место подвигу. Моё любимое произведение писателя — “Макар Чудра”: костёр, беседа о жизни и замечательная, но грустная история цыган Зобара и Радды, которые жертвуют своей любовью ради воли».
Теперь на уроках Жанны Владимировны семиклассники изучают отрывок из рассказа «Старуха Изергиль» — легенду о Данко. Раньше ещё читали повесть «Детство», но сейчас её в программе нет.
«Мы всегда её подробно изучали, а потом в Домик Каширина ездили на экскурсию. В этом году у меня как раз седьмые классы, я не смогла отказаться от этого произведения — посвятила ему четыре урока. Что-то другое пришлось подсократить», — признаётся Жанна Владимировна.
Из нынешней программы ушёл и рассказ «Челкаш» — он был в программе восьмого класса. Но какие-то произведения, наоборот, появились. Так, на уроках родной русской литературы Жанна Владимировна говорит о рассказе «Карамора» — произведении о предательстве и осмыслении проблемы «запутанного человека».
С 11-классниками они в полном объёме проходят ранние романтические рассказы — «Старуху Изергиль» и «Макара Чудру», а также пьесу «На дне». Однако учитель признаётся: дети могут не понять, например, пьесу «На дне», сейчас им тяжело примерить на себя проблемы, поднятые Горьким.
И всё же школьная программа, по мнению Жанны Владимировны, потеряла бы многое, если бы оттуда убрали Горького: «Это автор-философ, после знакомства с которым хочется размышлять, спорить, приводить в пример афоризмы из его книг».
Ключ к пониманию себя.
Нужен ли Максим Горький в университете? Кандидат филологических наук и доцент Института филологии и журналистики ННГУ им. Н. И. Лобачевского Полина Янина профессионально занимается творчеством Горького с 2014 года. С этого же времени Полина Евгеньевна организует Горьковские чтения — международную научно-практическую конференцию, которая проходит в Нижнем каждые два года.
В 2026 году чтения прошли в 42-й раз, собрав более 150 российских и зарубежных исследователей творчества Горького. «Для многих исследователей творчества Горького и горьковской эпохи это время, которого ждут с нетерпением, чтобы поделиться научными открытиями, находками, встретиться с коллегами и единомышленниками», — рассказывает Полина Евгеньевна.
Сама она вспоминает университетское практическое занятие по истории русской литературы, которое вела у третьекурсников ныне покойная Галина Сергеевна Зайцева, доктор филологических наук, профессор. Говорили о повести «Трое» и о знаменитом споре Горького с Достоевским о смысле страданий, о природе зла, о путях и возможности его преодоления.
«Меня же в тот момент больше всего поразило, что герой повести Илья Лунёв на бегу разбился о стену, — признаётся Полина Евгеньевна. — Думаю, что это важно. В творчестве Горького как раз очень зримо происходит этот переход, характерный для всей литературы рубежа XIX-XX веков — от романтизации страдания и поиска смысла к изображению жестокости жизни в натуральную величину — жестокости, зачастую не имеющей смысла».
Она считает, что Горький был героем своего времени — времени, которое заставляло ставить неудобные и противоречивые вопросы.
Писатель кажется противоречивым, но отталкивает ли это от него? «Нам хочется найти простые ответы на главные вопросы, желательно один раз и на всю жизнь, а Горький зачастую заставляет читателя столкнуться с неудобной правдой о себе», — говорит кандидат филологических наук.
Полина Евгеньевна признаётся, что говорить о Горьком со студентами сложно. Молодые люди удивляются, как Горький внимателен к деталям. Это рождает интерес и любопытство.
Любимые горьковские произведения у Полины Евгеньевны — рассказ «Кирилка», повесть «Фома Гордеев», публицистический цикл «Беглые заметки», пьеса «Васса Железнова», литературные портреты. Нравятся циклы «Сказки об Италии», «По Руси», драма «Мещане». Во всех она находит что-то разное: тонкую ироничность, яркие и лаконичные образы, столкновение правды двух людей.
Писатель может понравиться не всем, но читать его всё равно важно. «Вовсе не обязательно любить Горького, — говорит Полина Янина. — Можно прочитать и понять, что вам творчество Горького не близко, не нравится, но именно почувствовать это на собственном опыте. Любое знакомство с миром писателя приближает нас и к пониманию себя. И это самое важное, для чего, по-моему, вообще нужно читать книги», — заключает она.
«Горжусь, что Горький — наш земляк».
А что думают обычные читатели классика? Второкурсник физического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского Константин Петров открыл мир Горького в свои восемь лет. Костя проводил лето на даче с бабушкой и дедушкой, и заветный томик повести «Детство» бабушка достала из недр шкафа.
«Мысленно я оказался на пароходе, который держал курс из Астрахани в Нижний Новгород. Как наяву, увидел лужи молока и стеклянную крошку от разбитой бутылки в каюте, и течение Волги унесло меня в реальность, в которой рос этот замечательный писатель», — рассказывает Костя. Книгу он прочитал за пару дней, и с тех пор Максим Горький — один из его любимых писателей. Он считает книги классика очень умными и гуманными: «Они заставляют бурлить чувства внутри, побуждают к действию».
Особенно Константин выделяет для себя поэму «Человек». И хотя об этом тексте не говорят так много, как о «Детстве» или о пьесе «На дне», именно «Человек» поднимает студенту дух в трудную минуту.
«Когда на сердце веет холодом, я обращаюсь к этой поэме. Читаю, и меня словно охватывает поток мудрости и бесконечного человеколюбия», — рассказывает Константин.
О любви к человеку говорят и книги, и дела Горького. Костю восхищает, как писатель помогал коллегам по литературному цеху — например, принимал активное участие в издании «Педагогической поэмы» Антона Макаренко.
Кроме того, напоминает Костя, именно усилиями Горького в 1933 году серия книг «Жизнь замечательных людей» пережила второе рождение. В ней и по сей день издаются биографии известных людей — от князя Владимира до Венедикта Ерофеева.
«Горький олицетворяет для меня тот свет, то хорошее, чем хочется поделиться со всем миром. Это большая гордость, что он — наш земляк», — признаётся студент. Лучше и не скажешь.
Итак, кому сейчас нужен Горький? Тем, кто не боится неудобных вопросов. Кто не боится заглянуть в книгу и узнать что-то новое об ушедшей эпохе и одновременно о самом себе. Так или иначе, каждый найдёт в произведениях писателя что-то своё. Это дорогого стоит.