Два нижегородских девятиклассника не сдали экзамены из-за шпаргалок

Во вторник, 16 июня, у девятиклассников Нижегородской области состоялись экзамены по выбору. Об этом сообщил региональный министр образования Михаил Пучков в своем макс-канале.
В один день выпускники сдавали следующие предметы: английский язык, биология, география, информатика, история, литература, немецкий язык, обществознание, физика, французский язык, химия.
«С учетом ребят, которые по состоянию здоровья сдавали не ОГЭ, а государственный выпускной экзамен, общее количество участников составило 29 тысяч 721 человек на 206 пунктах проведения экзаменов», — отметил Пучков.
По словам министра образования, испытания прошли в штатном режиме. Из-за шпаргалок были удалены два учащихся: один с экзамена по географии и еще один с экзамена по обществознанию.
Напомним, что два человека выбрали ЕГЭ по китайскому языку в Нижегородской области.