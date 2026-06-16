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Два нижегородских девятиклассника не сдали экзамены из-за шпаргалок

Один учащийся не завершил экзамен по географии и один — по обществознанию.

Источник: Время

Во вторник, 16 июня, у девятиклассников Нижегородской области состоялись экзамены по выбору. Об этом сообщил региональный министр образования Михаил Пучков в своем макс-канале.

В один день выпускники сдавали следующие предметы: английский язык, биология, география, информатика, история, литература, немецкий язык, обществознание, физика, французский язык, химия.

«С учетом ребят, которые по состоянию здоровья сдавали не ОГЭ, а государственный выпускной экзамен, общее количество участников составило 29 тысяч 721 человек на 206 пунктах проведения экзаменов», — отметил Пучков.

По словам министра образования, испытания прошли в штатном режиме. Из-за шпаргалок были удалены два учащихся: один с экзамена по географии и еще один с экзамена по обществознанию.

Напомним, что два человека выбрали ЕГЭ по китайскому языку в Нижегородской области.