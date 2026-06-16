В Волжском суд обязал освободить изъятый у судьи-миллиардера из Адыгеи особняк

— МТУ Росимущества, установив, что после обращения в доход РФ данные объекты используются Траховым Р. А. незаконно в отсутствие прав, обратилось в суд с требованиями об освобождении вышеуказанных объектов недвижимости, обращённых ранее в доход государства, и взыскании задолженности за их фактическое использование в размере 326 тыс. рублей, — сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.