В Музее курортной моды в Зеленоградске прозвучат мелодии из кино, игр и сериалов

В Музее курортной моды в Зеленоградске в воскресенье, 28 июня, состоится музыкальный вечер, на котором экспонаты «зазвучат» благодаря знакомым мелодиям из кино, сериалов и видеоигр. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.