В Балтийске председателя СНТ оштрафовали за оскорбление участника чата

Председателя одного из садоводческих некоммерческих товариществ в Балтийске привлекли к административной ответственности за оскорбление участника общего чата. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
Как установила прокуратура Балтийска, в феврале 2026 года в общем чате членов СНТ, состоявшем из 124 участников, председатель товарищества вступил в переписку с одним из садоводов. Поводом стали жалобы на неправомерное ограничение проезда по территории СНТ.
По данным надзорного ведомства, в ответ на претензии председатель использовал в адрес собеседника оскорбительные слова и выражения.
По результатам рассмотрения постановления исполняющего обязанности прокурора города суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ и назначил штраф в размере 7 тыс. рублей.