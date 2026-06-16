В Балтийске председателя СНТ оштрафовали за оскорбление участника чата

Как установила прокуратура Балтийска, в феврале 2026 года в общем чате членов СНТ, состоявшем из 124 участников, председатель товарищества вступил в переписку с одним из садоводов. Поводом стали жалобы на неправомерное ограничение проезда по территории СНТ.